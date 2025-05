Eilsleben. - Ferienwochen bedeuten für das Kinder- und Jugendzentrum Obere Aller stets einen Höhepunkt, denn dann ist Ferienfreizeit für die Kids angesagt. Entweder auf Reisen oder direkt im Eilsleber Hauptquartier der Einrichtung des DRK-Kreisverbands Wanzleben. Mal mit, mal ohne Übernachtung, aber immer mit einem vielfältigen Programm. In den Osterferien hat mit einer Handvoll der angemeldeten Kinder und Jugendlichen etwas Neues ausprobiert: eine Ferien-WG.

Dazu erklärt Einrichtungsleiterin Simone Brandes: „In der Woche vom 14. bis 17. April verbrachten wir unsere Ferienfreizeit hier im Kinder- und Jugendzentrum, gespickt mit einem Ausflug ins Rasti-Land, einem Vergnügungspark in der Nähe von Hildesheim. Das ganz Besondere an dieser Ferienfreizeit aber war unsere Ferien-WG. Acht der Kinder und Jugendlichen übernachteten hier, da die Eltern nicht jeden Tag fahren konnten. Wir haben also die Idee entwickelt, ein viertägiges Wohnen mit allem drum und dran für diese Kinder anzubieten. Alle anderen wurden täglich gebracht und abgeholt.“ Das Konzept sei gut aufgegangen und habe allen Beteiligten viel Freude bereitet, so Brandes: „Es gehörten natürlich auch Aufgaben dazu, die Kinder nicht immer so gern erledigen, wie Aufräumen, Tisch eindecken, sich um das Essen kümmern und noch einiges mehr. Aber die acht Bewohner unserer Oster-WG haben das alles prima gemacht und hatten auch sehr viel Spaß dabei, ihre Aufgaben zu erfüllen. So hatten wir uns das vorgestellt – und das hat bestens geklappt, wie es auch insgesamt eine tolle Woche war.“

Generationenübergreifendes Basteln

Ein Tag der Ferienfreizeit stand im Zeichen des generationsübergreifenden Osterbastelns. „Da haben wir uns mit den Senioren der Tagespflege des Rot-Kreuz-Zentrums getroffen und unserer Kreativität freien Lauf gelassen“, berichtet Simone Brandes. „Es entstanden Hasen, Körbchen und Nester, und die Senioren hatten sichtlich viel Spaß an der Gemeinschaftsaktion mit den Kindern.“

Höhepunkt der Woche war freilich die Fahrt ins Rasti-Land: „Der Park bietet so viele Attraktionen, dass es kaum möglich war, alles in den vier Stunden unseres Aufenthalts ausgiebig auszuprobieren. Die Kids konnten sich ordentlich austoben, was während der Rückfahrt deutlich wurde, denn die verlief sehr ruhig, weil sie alle platt waren.“

Zirkus- und Outdoor-Spiele rundeten das Wochenprogramm im Kinder- und Jugendzentrum ab – und natürlich der Besuch des Osterhasen, der die Teilnehmer schließlich zufrieden und mit besten Wünschen ins Osterwochenende verabschiedete – bis zur nächsten Ferienfreizeit.

Die Planungen für den Sommer sind laut Simone Brandes bereits im Gang.