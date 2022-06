2,97 Promille: Autofahrer bei Halberstadt mit Kind unterwegs

Wegeleben/Halberstadt - Schlimmer geht es kaum noch: 2,97 Promille intus und obendrein ein Kind im Auto. So haben Polizeibeamte am Freitag, 10. Juni 2022, gegen 19.30 Uhr bie Halberstadt einen 38-jährigen VW-Fahrer aus dem Huy erwischt und aus dem Verkehr gezogen. Was war passsiert?