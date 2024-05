Die Jagdhütte am Röderhofer Teich hat am 12. Mai 1994 ihre Türen geöffnet – Conny Hesse und Melanie Buchholz blicken zurück auf die vergangenen drei Jahrzehnte.

Conny Hesse und ihre Mutter Melanie Buchholz hinterm Tresen ihrer Jagdhütte am Röderhofer Teich.

Röderhof. - 1.560 Wochen und ebenso viele Wochenenden – 30 Jahre sind eine lange Zeit. „Und fast jedes Wochenende davon haben wir hier in der Jagdhütte verbracht, ebenso wie jedes Weihnachtsfest und jedes Ostern“, sagt Melanie Buchholz mit Blick zurück. Die heute fast 82-Jährige hat am 12. Mai 1994 die Gaststätte am Röderhofer Teich eröffnet, die morgen ihr 30-jähriges Bestehen feiert.