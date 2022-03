Feiertag 8. März: Internationaler Frauentag – so finden Harzer Politiker diesen Tag

Am 8. März wird alljährlich der internationale Frauentag gefeiert. In Berlin ist dieser Tag sogar ein gesetzlicher Feiertag. Doch wie wichtig ist der 8. März heute noch und sollte er nicht auch in Sachsen-Anhalt ein Feiertag werden? Harzer Politiker sowie die Gleichstellungsbeauftragten von Wernigerode und Halberstadt nehmen dazu Stellung.