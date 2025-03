In den nächsten Monaten müssen Autofahrer mit zahlreichen Baustellen auf Bundes- und Landesstraßen im Landkreis Harz rechnen. Das sind die wichtigsten Vorhaben seitens der Landesstraßenbaubehörde (mit Übersichtskarte).

Wegen Bauarbeiten gesperrte Straßen wird es in diesem Jahr einige im Landkreis Harz geben.

Landkreis Harz. - Mehrere Millionen Euro investiert das Land Sachsen-Anhalt in den nächsten Monaten in das Harzer Straßennetz. Was gut für die Verkehrsinfrastruktur ist, bringt Autofahrern, Berufspendlern und Nutzern des Nahverkehrs manche Beschwerlichkeit.