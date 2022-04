Adventsrätsel in Badersleben aufgelöst und Preise überbracht

Seit vielen Jahren gibt es in Badersleben in der Gemeinde Huy das traditionelle Adventsrätsel - der Ablauf musste nun zum zweiten Mal coronabedingt abgeändert werden.

Mathilda und Carl Friedrich, hier mit Mutter Therese (li.), haben fleißig mitgerätselt und am Ende einen der Preise gewonnen – überreicht von Cornelia Skalitz vom Organisationsteam der Adventsfenster.

Badersleben - In Badersleben hatte sich in den vergangenen Jahren eine von den Dorfbewohnern sehr geschätzte vorweihnachtliche Tradition etabliert: „Es war vor Corona üblich, dass wir uns jeweils am Freitag vor dem Adventssonntag zu einem Adventsfenster irgendwo im Dorf getroffen haben“, sagt Heidi Klimmasch rückblickend. Sie gehört seit vielen Jahren zum Organisationsteam der Aktion – gemeinsam mit Cornelia Skalitz, Rosita Steiner, Evelyn Reitzig und Ulrike Engelmann.