Aktionstag für Erhalt des Osterwiecker Gymnasiums

Werden die Abgeordneten des Harzer Kreistages das Osterwiecker Fallstein-Gymnasiums opfern, damit Halberstadt und Wernigerode jeweils zwei Gymnasium behalten können? Was hinter den Kulissen passiert.

Dass das Fallstein-Gymnasium in dem ehrwürdigem Gemäuer seinen Platz behält, dafür wollen sich am Freitag die Schüler mit einem Aktionstag stark machen.

Osterwieck - Die Ankündigung einer Wir-bleiben-Aktion am Fallstein-Gymnasium für Freitag, 4. März, ist am Wochenende in den sogenannten Sozialen Medien verbreitet worden. Allerdings ohne Absender. Volksstimme-Recherchen ergaben, die Mitteilung kam aus Schülerkreisen. „Etwas voreilig“, wie Schülersprecher Kelin Willecke gestern einschätzte. Denn die Details seien noch nicht abgestimmt gewesen. Er und seine Stellvertreterin hätten von der Veröffentlichung nichts gewusst.