Mitmachveranstaltung startet im Harz Alle gemeinsam in Aktion - Begegnungsreigen in Liebfrauenkirche Halberstadt geht ins zehnte Jahr

All together now - dass eine Begegnungsreihe in Halberstadt so heißt wie ein Song der Beatles, ist kein Zufall. Jetzt alle zusammen. Dieses Motto steht auch über den monatlichen Veranstaltungen für Einheimische und Geflüchtete.