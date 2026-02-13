Ermittlung wegen Amtsanmaßung Als Polizisten getarnt: Trickbetrüger erbeuten fünfstellige Summe in Halberstadt
Falsche Polizisten stoppen einen Lieferwagenfahrer in Halberstadt und nehmen ihm viel Geld ab. Wie hoch der Schaden für den Mann ist, wie die Masche funktioniert und was die echte Polizei im Harz rät.
13.02.2026, 13:30
Halberstadt. - Auf eine besonders dreiste Masche von Trickbetrügern ist ein 32-Jähriger in Halberstadt hereingefallen. Die Unbekannten hatten sich als Polizisten ausgegeben.