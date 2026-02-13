weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Ermittlung wegen Amtsanmaßung: Als Polizisten getarnt: Trickbetrüger erbeuten fünfstellige Summe in Halberstadt

Falsche Polizisten stoppen einen Lieferwagenfahrer in Halberstadt und nehmen ihm viel Geld ab. Wie hoch der Schaden für den Mann ist, wie die Masche funktioniert und was die echte Polizei im Harz rät.

Von Holger Manigk 13.02.2026, 13:30
Ein Mann wurde in Halberstadt Opfer falscher Polizisten.
Halberstadt. - Auf eine besonders dreiste Masche von Trickbetrügern ist ein 32-Jähriger in Halberstadt hereingefallen. Die Unbekannten hatten sich als Polizisten ausgegeben.