  4. Ehrenamt im Harz: Halberstadt bietet Kindern und Jugendlichen seit 35 Jahren bundesweit anonyme Hilfe

KJT – diese drei Buchstaben stehen für das Kinder- und Jugendtelefon. Wer die kostenlose „Nummer gegen Kummer“ wählt, hat am anderen Ende jemanden, der zuhört. Für das bundesweite Angebot sind auch Halberstädter im Einsatz.

Von Sabine Scholz 13.02.2026, 14:45
Doris Georgi, Manfred Krause und Monika Schindler (von links) gehören zum Team der ehrenamtlichen Berater des Kinder- und Jugendtelefons Halberstadt.
Doris Georgi, Manfred Krause und Monika Schindler (von links) gehören zum Team der ehrenamtlichen Berater des Kinder- und Jugendtelefons Halberstadt. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Sie geraten ins Schwärmen, die drei Ehrenamtler aus dem Beraterteam des Kinder- und Jugendtelefons Halberstadt. Und sie sind sich schnell einig: Die sinnvolle Aufgabe, der sie sich widmen, tut ihnen auch selbst gut.