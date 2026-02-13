KJT – diese drei Buchstaben stehen für das Kinder- und Jugendtelefon. Wer die kostenlose „Nummer gegen Kummer“ wählt, hat am anderen Ende jemanden, der zuhört. Für das bundesweite Angebot sind auch Halberstädter im Einsatz.

Doris Georgi, Manfred Krause und Monika Schindler (von links) gehören zum Team der ehrenamtlichen Berater des Kinder- und Jugendtelefons Halberstadt.

Halberstadt. - Sie geraten ins Schwärmen, die drei Ehrenamtler aus dem Beraterteam des Kinder- und Jugendtelefons Halberstadt. Und sie sind sich schnell einig: Die sinnvolle Aufgabe, der sie sich widmen, tut ihnen auch selbst gut.