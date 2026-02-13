Ehrenamt im Harz Halberstadt bietet Kindern und Jugendlichen seit 35 Jahren bundesweit anonyme Hilfe
KJT – diese drei Buchstaben stehen für das Kinder- und Jugendtelefon. Wer die kostenlose „Nummer gegen Kummer“ wählt, hat am anderen Ende jemanden, der zuhört. Für das bundesweite Angebot sind auch Halberstädter im Einsatz.
Halberstadt. - Sie geraten ins Schwärmen, die drei Ehrenamtler aus dem Beraterteam des Kinder- und Jugendtelefons Halberstadt. Und sie sind sich schnell einig: Die sinnvolle Aufgabe, der sie sich widmen, tut ihnen auch selbst gut.