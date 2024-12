Schmuckstück der Sankt-Peter-und-Paul-Kirche in Badersleben ist der Altar. Nun wurde das historische Stück aufwendig saniert. Was hier genau gemacht wurde und wieviel das gekostet hat.

Altar in Badersleben strahlt wieder in vollem Glanze

Katharina Abraham und Wolfgang Thomas am sanierten Altar.

Badersleben. - Zehn Meter ist er hoch und gut sieben Meter breit, der Altar in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Badersleben. Das barocke Schmuckstück hat schon so einige Jahre auf dem Buckel - und bedurfte einer zwingend notwendigen Sanierung.