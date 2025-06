Die Sommerhöfe locken am längsten Tag des Jahres zu einem Bummel durch Halberstadts romantische Altstadt-Gassen. Wer flaniert, ist gut beraten, seine alte Brille dabei zu haben.

René Mittag und Iris Kenull mit Sammelbox und Aufsteller die Brillen-Sammel-Aktion des Lions Clubs. Gesammelt wird auch wieder bei den Sommerhöfen in Halberstadt.

Halberstadt. - Wenn am 21. Juni die Sommerhöfe in die Altstadt Halberstadts locken, sollte man seine nicht mehr benötigte Brille mitnehmen, egal, ob mit Stärke oder nicht, egal, ob Sonnen- oder Lesebrille, egal, ob für Kinder oder Erwachsene. Gebrauchte Brillen bekommen ein neues Leben. Der Lions Club sammelt alle Arten von Brillen auf dem Löper-Hof in der Voigtei.