Der Lions Club Halberstadt ist in der Stadt nicht nur wegen seiner Vielfalt an Rumtöpfen zu Weihnachten bekannt. Der Club engagiert sich auch für zahlreiche Projekte. Eines davon kommt bei den Halberstädtern ganz besonders gut an.

René Mittag und Iris Kenull mit Sammelbox und Aufsteller im Eingang des Garni-Hotels Am Grudenberg in Halberstadt.

Halberstadt. - Damit hatte das Team vom Garni Hotel „Am Grudenberg“ in Halberstadt nicht gerechnet. Statt nur einmal in der Woche muss inzwischen fast täglich ein Karton am Eingang geleert werden. Was für Freude sorgt.