Altes Stadtcafé in Halberstadt bietet Kunst – und Kaffee

Das vom Leerstand gezeichnete Stadtcafé am Breiten Weg ist noch bis zum 2. Oktober Galerie. Zum Programm der Kunstbiennale gehört ein besonderer Kaffeeklatsch.

Halberstadt - Im Rahmen der aktuell laufenden Biennale für zeitgenössische Kunst in Halberstadt ist das am 19. Oktober 1963 eröffnete Stadtcafé im Breiten Weg 34 wieder in den Fokus gerückt worden.