Anderbeck. - Zum Geburtstag bekommt man Geschenke. Zumindest meistens. Burgunde Emmelmann hingegen hat den Spieß umgedreht und anlässlich ihres Firmenjubiläums selbst etwas verschenkt.

Vor 15 Jahren, im November 2009, hat sie ihren Pflegedienst in Anderbeck gegründet, und es dabei vor allem in den ersten Jahren nicht leicht gehabt. Doch sie hat durchgehalten - und inzwischen ist aus dem Betrieb, der mit null Patienten und fünf Angestellten startete, ein kleines florierendes Unternehmen mit einem Dutzend Pflegefach- und Hauswirtschaftskräften geworden, das knapp hundert Patienten in der Region betreut und versorgt.

Gleich zwei Feiern zum Jubiläum

Und genau diese Entwicklung habe sie feiern wollen, sagt Firmenchefin Burgunde Emmelmann. „Wir hatten zwei getrennte kleine Feiern gemacht: Eine vormittags mit mehr 80 als Gästen - Ärzten, Patienten, Geschäftspartner und so weiter“, erzählt sie. „Abends wurde es dann ein wenig privater, mit den Mitarbeitern und Freunden.“

Das Team um Burgunde Emmelmann (vierte von rechts). Foto: Emmelmann

Schecks für drei Vereine

In der offiziellen Runde am Vormittag gab es dann auch gleich drei Spenden. „Ich wollte dem Ort und den Leuten, die sich hier engagieren, gern etwas zurückgeben“, erklärt Burgunde Emmelmann. Und so hat sie drei Schecks mit dabei: für den Anderbecker CarnevalsClub (ACC), den örtlichen Mühlenverein und für die Feuerwehr gibt es jeweils 500 Euro.

Margrit Löhr vom ACC, Gerald Grzeschniok vom Mühlenverein und Henning Dietrich von der Feuerwehr nahmen die Schecks dankbar entgegen. Während die Karnevalisten das Geld in den Ausbau ihres Saals investieren, wollen die Mitglieder des Mühlenvereins ihre Sanitäranlagen erneuern, berichtet Burgunde Emmelmann über die Verwendungszwecke.

„Es war eine sehr schöne und gelungene Feier“, so die Unternehmerin abschließend, die nochmals allen dankt.