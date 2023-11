Der Anderbecker Carnevalsclub muss für Auftritte auch in dieser Saison nach Dingelstedt ins Dorfgemeinschaftshaus ausweichen. Wie sich das zukünftig ändern soll.

Anderbeck - Vor knapp drei Wochen wurde am 11.11. die diesjährige Karnevalssaison offiziell eröffnet. Ein guter Tag für alle Jecken und Narren im Land – so auch für die gut 80 Mitglieder des Anderbecker Carnevalsclubs ACC Blau-Gold. Doch die Freude ist ein wenig getrübt, denn auch dieses Mal muss der Verein für seine Auftritte im Januar und Februar auf das Dorfgemeinschaftshaus in Dingelstedt als Veranstaltungsstätte ausweichen.