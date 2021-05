Auf der Zielgeraden

Der Plan, den Huy-Burgen-Lauf coronabedingt auf Juli zu verschieben, scheint aufzugehen. Die Organisatoren sind in den Vorbereitungen, mussten allerdings erfahren, dass die traditionsträchtige Veranstaltung nicht überall ein Begriff ist.

In Eilsdorf liegt die Organisation der Stempel- und Verpflegungsstelle in den Händen der Biker vom MF Huy. Hier Rainard Mühlhaus mit Präsi Lutz Voigt.

Schlanstedt - Mit dem aktuell ständigen Sinken der Inzidenzen im Harzkreis steigt bei den Mitgliedern des Fördervereins Huy-Burgen-Lauf die große Hoffnung, dass das Laufereignis in diesem Jahr doch noch starten kann.

„Wir sind optimistisch und sehr froh über unsere Entscheidung, den Lauf nicht ausfallen zu lassen, sondern zu verschieben“, erklärt Rainard Mühlhaus, der Vorsitzende des Fördervereins. Nachdem die Entscheidung gefallen war, hatten sich die Mitstreiter auf einen Termin im Sommer verständigt und diesen auch gefunden.

Lauf wurde auf Juli verschoben

„Wir haben uns für das Wochenende 17. und 18. Juli entschieden, das noch vor den Sommerferien liegt und auch die Zustimmung der Mitstreiter auf der Huysburg, der Westerburg und in Ströbeck gefunden hat“, so Mühlhaus weiter.

Mittlerweile ist seit dem 20. Mai auch das Anmeldeportal für den zweitägigen Lauf, an dem Läufer und Walker teilnehmen, geöffnet und das inzwischen auch rege genutzt wird. „Es scheint so, dass viele unserer langjährigen Huy-Burgen-Lauf-Freunde nur darauf gewartet haben“, so Mühlhaus weiter.

Um nun in dieser besonderen Corona-Zeit alles richtig zu machen, hatte sich der Vorstand des Fördervereins an das Gesundheitsamt des Landkreises gewandt und um einen Beratungstermin zur Vorbereitung des Laufes gebeten.

Veranstaltung im Amt nicht bekannt

Die erste Reaktion des Amtes allerdings hat Rainard Mühlhaus erst einmal sprachlos gemacht. „Uns wurde der Eingang unserer Anfrage bestätigt, gleichzeitig jedoch um grundsätzliche Informationen gebeten, weil der Lauf im Gesundheitsamt nicht bekannt sei.“ Auf vier Seiten hat der verblüffte Rainard Mühlhaus nun beschrieben, dass der Huy-Burgen-Lauf bereits seit 2003 regelmäßig im Mai im Altkreis Halberstadt startet, stets über zwei Tage geht, die Burgen und Ortschaften miteinander verbindet und in jedem Jahr hunderte Läufer und Walker mobilisiert, auch aus den Schulen der Region.

Er hat betont, dass das Dabeisein und Durchhalten, aber nicht die Laufzeiten zählen, dass das Großereignis nur unter der Mitwirkung vieler freiwilliger Helferinnen und Helfer in den Ortschaften und entlang der Strecke zu realisieren ist und dass gerade der Kinderlauf rund um die Huysburg ein regelrechtes Lauffieber in den Kindergärten und Grundschulen auslöst.

Und bestimmt hat der Vorstand auch ein Exemplar des Buches „Der Huy-Burgen-Lauf“ mit beigelegt, das 2018 in der Edition Huy erschienen ist und den Lauf und seine Geschichte in aller Ausführlichkeit beschreibt. „Wir hoffen nun, dass das Gesundheitsamt die Bedeutung des Laufes für unsere ganze Region erkennt und uns bei den Vorbereitungen berät und unterstützt“, so Mühlhaus.