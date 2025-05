Das extreme Unwetter im Harzkreis am 23. April hat massive Schäden bei Familie Scharf aus Dardesheim (Harzkreis) angerichtet. Wie die Eheleute bis heute nicht nur mit dem Ausmaß der Zerstörung, sondern auch mit der Verarbeitung der Katastrophe zu kämpfen haben.

Massive Schäden in Dardesheim

Das Anwesen von Sabine und Jörg Scharf in Dardesheim (Harzkreis) ist beim Hochwasser am 23. April schwer beschädigt worden.

Dardesheim. - „Alles kaputt.“ Mit diesen Worten habe ihre dreijährige Enkeltochter das Ausmaß der Zerstörung beschrieben, erinnert sich Sabine Scharf aus Dardesheim. Die 63-Jährige und ihr Mann sind noch immer geschockt, was die Gewitterzelle vor zwei Wochen bei ihnen angerichtet hat. Massiver Starkregen hat am Mittwoch, 23. April, zu heftigen Schäden rund um Osterwieck und den Huy geführt, wie die Volksstimme berichtete. Familie Scharf gehört zu denjenigen, die es am schlimmsten getroffen hat. Eine Spendenaktion soll ihnen beim mühseligen Wiederaufbau helfen.