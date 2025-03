In Halberstadt kochen gerade die Emotionen hoch. Während der Oberbügermeister von Fake News spricht, bezichtigen ihn Nutzer sozialer Medien der Lüge. Es geht um einen Polizeieinsatz am Donnerstag.

Aufregung um Festnahme in Halberstadt: Was ist wirklich passiert an der Rathauspassage?

Halberstadt. - Auf Facebook ging es rasch rum: In Halberstadt soll es zu einer Messerstecherei in der Rathauspassage gekommen sein. Dazu ist ein Bild zu sehen, das drei Polizisten mit Helmen und Maschinenpistolen zeigt sowie einen am Boden liegenden Mann, dem die Hände auf dem Rücken gefesselt werden. Das Bild ist erkennbar falsch, so sieht die Rathauspassage nicht aus. Es gab keine Messerstecherei oder größeren Einsatz, sagen Polizei und Halberstadts Oberbürgermeister. Dennoch - oder gerade deswegen kochen die Emotionen hoch.