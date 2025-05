Magdeburg - Unter dem Motto „Lernen – Helfen – Feiern“ engagieren sich in Deutschland mehr als 4.000 junge Menschen in Rotaract-Clubs. Rotaract ist die Jugendorganisation von Rotary. Mit über 250.000 Mitgliedern in knapp 11.000 Clubs zählt sie zu einer der größten Jugendorganisationen der Welt. So gut wie jede größere deutsche Stadt verfügt mittlerweile über einen eigenen Club. Rotaract selbst hat sich ganz dem sozialen Engagement verschrieben und will kulturelle Grenzen weltweit überwinden. Der Club in Magdeburg bekam nun Besuch aus vier Kontinenten.

