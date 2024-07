Auqafitness in Eilenstedt: Spaß an der Bewegung im Wasser

Eilenstedt. - Ein Dutzend Frauen hat sich an diesem Dienstagabend im Becken des Eilenstedter Freibads eingefunden. Einige waren bereits im Laufe des Tages zu Gast im Bad, andere kommen erst pünktlich zu 18.30 Uhr – denn dann startet das Frauenschwimmen. Jeder bekommt eine Schwimmnudel, es wird gelacht und erzählt. Es herrscht eine entspannte, gesellige Stimmung. Auch ein Kind ist mit dabei.

Verantwortlich für diese wöchentliche Veranstaltung ist Astrid Kühnle, die auch an diesem Abend den Kurs anleitet. „Ich mach das jetzt schon seit ungefähr vier Jahren hier, das Angebot als solches gibt es aber schon viel viel länger. Das haben die hier schon zu DDR-Zeiten gemacht“, berichtet die Eilenstedterin. Zwischendurch sei es zwar mal eingeschlafen, aber mit dem neuen Förderverein dann wiederbelebt worden. Sie sei selbst ebenfalls Vereinsmitglied – und dieser Kurs ihr Beitrag. „Statt Arbeitseinsätze, Beckenputzen oder ähnlichem mach ich eben das hier“, so die 46-Jährige.

Und das kommt sehr gut an bei den Teilnehmern. Kein Wunder – ist Astrid Kühnle schließlich vom Fach. „Ich bin gelernte Physiotherapeutin, habe dann aber umgelernt zur Berufspädagogin für Gesundheitsfachberufe – unterrichte jetzt also angehende Physiotherapeuten“, erzählt sie. „Und Aquafitness – oder wie das im Fachjargon heißt: Bewegungsbad – ist Teil der Ausbildung.“

Wichtig sei ihr jedoch hervorzuheben, dass es bei dem Kurs im Eilenstedter Freibad lediglich um den Spaß an der Bewegung gehe. „Das ist hier kein Krankenkassen-Kurs und keine Reha“, erklärt sie. „Und auch kein Bootcamp – jeder macht das, was er kann und will. Ich baue in die Übungen auch immer Steigerungen mit ein, so dass für jedes Level was dabei ist.“

Und so ist auch das Teilnehmerfeld bunt gemischt von jung bis alt, von sportlich bis nicht ganz so fit. „Es sind auch immer wieder ehemalige Patienten von mir dabei“, sagt sie. Und ergänzt: „Oberstes Ziel ist die Mobilisation und der Spaß an der Bewegung.“

Wer mitmachen möchte, sei herzlich eingeladen – immer dienstags 18.30 Uhr für etwa eine Stunde im Freibad vorbeizuschauen. „Trotz des Namens ’Frauenschwimmen’ können natürlich auch Männer bei uns mitmachen und auch Kinder“, so Astrid Kühnle. „Wir schließen niemanden aus.“

Kosten fallen, außer dem regulären Badeintritt, keine an, und mitzubringen sei außer Badekleidung nichts. Auch ein Rettungsschwimmer sei für den Fall der Fälle stets vor Ort.

Benutzt werde auch nur der vordere Teil des Beckens, wo man noch stehen kann, so dass der Rest frei bleibt. Die Teilnehmeranzahl schwanke immer ein wenig – „manchmal sind wir nur drei, manchmal aber auch bis zu 20“, sagt sie. Das sei ihr aber ganz egal, sie mache den Kurs auch für drei Leute. Nur bei schlechtem Wetter falle er aus – das werde aber im Vorfeld dann kommuniziert.

Der nächste Veranstaltungshöhepunkt im Freibad ist nun das Familienwochenende, das vom 26. bis 28. Juli stattfindet. Das Programm beinhaltet neben dem gemeinsamen Zelten, Essen und Spielen auch in diesem Jahr wieder den Kindertriathlon (Samstag ab 9 Uhr) sowie das große Neptunfest inklusive Taufe (Samstag ab 15 Uhr).