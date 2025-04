Es mangelt im Harz an Fachkräften, auch Ausbildungsstellen bleiben unbesetzt. Welche beruflichen Chancen es deshalb im Harz gibt und wie deutsche Berufsausbildung aussieht, das erfahren junge Ukrainer in Halberstadt.

Halberstadt. - Noch immer tobt der Krieg in der Ukraine. Viele junge Ukrainer, die mit ihren Familien in den Harz geflüchtet sind, suchen nun hier eine berufliche Zukunft. Was die Agentur für Arbeit unterstützt.