Vor dieser Haustür in Osterwieck im Harz wurde ein neugeborenes Baby am 9. Juli 2019 gefunden. Archivfoto: Tom Wunderlich

Wegen versuchten Totschlags wurde eine Frau in Osterwieck im Harz nun festgenommen. Sie hatte ihr neugeborenes Baby ausgesetzt.

Osterwieck (vs) | Die 30-jährige Mutter, die in Osterwieck im Harz ihr neugeborenes Baby ausgesetzt hat, wurde wegen des Verdachts des versuchten Totschlags am Mittwoch vorläufig festgenommen. Sie wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der entschied die Frau in ein Fachklinikum für Psychiatrie unterbringen zu lassen.

Am 9. Juli wurde der neugeborene Junge von Norman Steiger kurz nach Mitternacht vor seiner Haustür in Osterwieck gefunden. Der 36-Jährige hat sich mit telefonischer Hilfe eines Notarztes um das Baby gekümmert, bis die Rettungskräfte eintraten. Die Mutter des Kindes wurde nach Zeugenhinweisen noch am selben Tag von der Polizei ermittelt und war seitdem in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung.