Zahlreiche Verpflegungsstände wie dieser in Eilsdorf werden von Privatleuten betrieben.

Schlanstedt/Gemeinde Huy. - Sechs Wochen ist es inzwischen her, dass der Huy-Burgen-Lauf ein weiteres Mal erfolgreich über die Bühne ging. War das insgesamt bereits der 21. Lauf, so war es doch der erste für Sven Wasserstraß in der Rolle des Organisationsleiters – der nun sein erstes Fazit zieht.