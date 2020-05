Die Autokinos in Halberstadt und Wernigerode gehen in dieser Woche an den Start. Die Tickets gibt es bereits zu kaufen.

Halberstadt/Wernigerode (sr) l Der Anger in Halberstadt verwandelt sich an diesem Wochenende in ein Autokino. Die Premiere am Freitag, 15. Mai, dürfte besonders Kinder freuen. Ab 17 Uhr flimmert „Die kleine Hexe“ über die LED-Großleinwand, wie Daniel Szarata (CDU) – Stadtratsmitglied, Oberbürgermeisterkandidat und Ideengeber – mitteilt. Abends darf mit James Bond mitgefiebert werden. Am Sonnabend, 16. Mai, gibt es „Biene Maja 2“, „Ballon“ und „Das Perfekte Geheimnis zu sehen“. Das Kino-Wochenende endet mit „Peter Hase“ und „Dirty Dancing“.

Das genaue Programm ist ab heute online unter www.halberstadtkannmehr.de einsehbar. Ausschließlich unter dieser Adresse können zudem die Karten gebucht werden, erläutert Szarata. Pro Auto fallen vier Euro Kosten an, plus sechs Euro pro Person.

Premiere mit Lady Gaga

Das Wernigeröder Autokino feiert am Donnerstag, 14. Mai, Premiere. Ab 20 Uhr flimmert „A Star Is Born“ – der Musikfilm mit Lady Gaga und Bradley Cooper aus dem Jahr 2018 – über die LED-Großleinwand, kündigt Kino-Pächter Andreas Adelsberger an. Die Tickets für das Freilicht-Filmvergnügen auf dem Marstall-Parkplatz sind ausschließlich online unter www.wernigerode-kino.de erhältlich. Auf der Website ist auch das Kinoprogramm der kommenden Wochen einsehbar. Zudem können Snack-Pakete für den Filmabend gebucht werden.