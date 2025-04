Ermittlungen zu Burgberg-Bränden Bad Harzburg: Zwei Jugendliche nach Zeugenhinweisen identifiziert

Nach den beiden Bränden am Burgberg in Bad Harzburg am Donnerstag (10. April) hat die Polizei nach Hinweisen aus der Bevölkerung zwei gesuchte Jugendliche identifiziert. Unklar ist, ob sie Zeugen sind oder unter Tatverdacht stehen.