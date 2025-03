In der Kindertagesstätte des Huy-Ortes Anderbeck ging es dieser Tage besonders sportlich zu. Eine ganz besondere Aktion in der Turnhalle wartete auf die „Mühlenspatzen“.

Balancieren, werfen, hüpfen: So weckt man bei den Kleinsten Freude an der Bewegung

Anderbeck. - Ein großer Parcours ist an diesem Vormittag in der Turnhalle in Anderbeck aufgebaut. Es liegen verschiedene Matten auf dem Boden. Dazu Kegel, Klötze, eine Wand mit Löchern und vieles mehr. Was ist hier los?

„Wir machen heut ein kleines Sportabzeichen“, erklärt Verena Melzer. Sie kommt vom Kreissportbund (KSB) und begleitet diese Aktion durch die Kitas des Harzkreises bereits seit mehreren Jahren. „Es geht uns darum, bei den Kindern den Spaß und die Freude an der Bewegung zu wecken und zu fördern“, erklärt sie. „Und sie vielleicht auf diesem Weg an den Vereinssport heranzuführen.“ Gefördert wird das Projekt von der Stiftergemeinschaft der Harzsparkasse und dem Land.

Kita-Kinder im Harz bringen unterschiedliche Bewegungsfähigkeiten mit

Und so wird auch in Anderbeck balanciert, geworfen und gesprungen. „Ich variiere das, was wir machen, stark, je nach den örtlichen Gegebenheiten. Wie viel Platz habe ich, und wie viel Zeit? Wie viele Kinder machen mit und wie alt sind sie“, so Melzer. Außerdem komme es drauf an, wie fit die Kinder seien und was sie bereits können - denn dies sei stark unterschiedlich. „Wir üben zum Beispiel hüpfen auf einem Bein, aufstehen ohne die Hände zu benutzen oder Bälle durch die Löcherwand zu werfen“, zählt sie auf.

Feste Regularien, zu erreichende Zeiten oder Weiten gebe es nicht - „Wichtig ist, dass es den Kindern Spaß macht, deshalb gehen wir das Ganze spielerisch und locker an“, sagt Verena Melzer. „Und am Ende bekommt jedes Kind eine Urkunde und eine Medaille - das finden sie immer super.“

Am Ende gab es für alle eine Urkunde plus Medaille. Foto: Maria Lang

Super findet auch Kitaleiterin Saskia Schulze die Aktion. „Wir machen da schon ein paar Jahre mit, weil wir die Idee gut und wichtig finden“, sagt sie. „Außerdem haben die Kinder großen Spaß daran.“