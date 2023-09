Ab Montag, 25. September, müssen sich Autofahrer auf Behinderungen im Harz einstellen. Grund dafür sind Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße B81 in Halberstadt.

Achtung! Wochenlange Sperrungen wegen Bauarbeiten an der B81 in Halberstadt geplant

Baustelle auf der Bundesstraße B81 in Halberstadt: Autofahrer müssen sich auf wochenlange Einschränkungen einstellen.

Halberstadt (vs) - Neue Bauarbeiten sind an der Bundesstraße B81 in Halberstadt geplant. Dies geht aus einer Mitteilung des Infrastrukturministeriums hervor.

Demnach sollen ab Montag, 25. September, die Arbeiten an der Straße beginnen. Der Abschnitt vom Ortseingang aus Richtung Magdeburg kommend werde bis zur Wehrstedter Brücke saniert, heißt es zur Begründung. In diesem Abschnitt sollen auf 571 Metern Rohre verlegt und die Fahrbahn erneuert werden.

Bis zum 6. Oktober werde deswegen auch der Knoten Karl-Liebknecht-Straße/Avenariusstraße in Richtung Wehrstedter Brücke und Karl-Liebknecht-Straße voraussichtlich voll gesperrt.

Ab dem 9. Oktober soll anschließend die Fahrbahndecke zwischen der Wehrstedter Brücke und der Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße und Avenariusstraße erneuert werden. Auch hier werde die Strecke, einschließlich des Abzweigs Bahnhofstraße, voll gesperrt sein.

Danach sollen am 15. Oktober, ebenfalls unter Vollsperrung, die restlichen Sanierungsarbeiten bis zum Ortsausgang in Richtung Magdeburg beginnen.

Aufgrund der Bauarbeiten werde der Durchgangsverkehr bis zum 17. November weiträumig (Von der B 81 zur B 79/Ortsumfahrung Halberstadt und Harsleben zur L 24/Harsleben und Halberstadt bis zur B81/Heineplatz in Halberstadt) umgeleitet.



Die Gewerbetreibenden in der Avenariusstraße seien während der gesamten Bauzeit nur mit Einschränkungen erreichbar, heißt es.