Bauarbeiten Noch mehr Sperrungen ab Montag in Wolmirstedt

Kaum wurde der Kreisverkehr Samsweger Straße in Richtung Süden wieder für den gesamten Verkehr geöffnet, drohen ab Montag, 11. September, neue Vollsperrungen in Wolmirstedt. Auch ein absolutes Halteverbot reiht sich in die Maßnahmen im Zuge der Bauarbeiten an der Geschwister-Scholl-Straße ein.