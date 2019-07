In Quedlinburg haben sich Betrüger als falsche Dachdecker ausgegeben. Symbolfoto: Martin Rieß

In Quedlinburg haben wurde ein Ehepar Opfer von Betrügern. Sie gaben sich als Dachdecker aus und wollten einen Schornstein reparieren.

Quedlinburg (vs) l Nach einem dreisten Betrugsfall in Quedlinburg warnt die Polizei vor vergleichbaren Fällen und sucht Zeugenhinweise zu zwei bislang unbekannten Männern.

Nach Angaben eines Sprechers des Harzer Polizeireviers haben die beiden Männer am Dienstag gegen 16.15 Uhr einen 73-jährigen Rentner an dessen Wohnhaus in der Pölle angesprochen und sich als Dachdecker eines ortsansässigen Unternehmens vorgestellt.

Sie hätten vom Nachbarhaus aus entdeckt, dass der Wohnhaus-Schornstein des Rentners defekt sei und repariert werden müsse. Anschließend sollen die Unbekannten dem Senior mithilfe von Wasser vermeintlich undichte Stellen am Schornstein gezeigt und angeboten haben, diese zum Preis von 1000 Euro umgehend zu reparieren.

Zwecks Materialeinkauf forderten die Männer diese Summe vorab. Was von Seiten des Ehepaares erfolgte. Da die beiden Männer vom angeblichen Materialeinkauf nicht zurückkamen, erstattete der Rentner Anzeige.

Die gesuchten Männer sind 25 bis 35 Jahre alt, einer hatte ein rundes Gesicht und lockiges Haar. Die zweite Person hatte ein schmales Gesicht und trug kurzes Haar. Beide Männer trugen zum Tatzeitpunkt verstaubte Arbeitsbekleidung.

Sachdienliche Hinweise zu den gesuchten Männern erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon (0 39 41) 67 42 93.