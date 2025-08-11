Bands gibt es zahlreiche - Bigbands dagegen eher selten. Eine von ihnen: „Big & Band“. Wie sie sich gefunden haben und warum die Konzerte fast zur Nebensache werden.

Big & Band: 20 Leute aus dem Harzkreis vereint durch die Liebe zur Musik

Big & Band bei ihrem Auftritt bei den Halberstädter Sommerhöfen.

Halberstadt/Harzkreis. - „Wir sind knapp 20 Leute - und kommen aus dem ganzen Harzkreis: Aus Hasselfelde, aus Halberstadt und Wernigerode, Timmenrode, Blankenburg und Ballenstedt“, sagt Bettina Schöne. Was klingt wie ein Freundeskreis oder die Mitglieder eines Sportvereins, ist eine Band. Eine im wahrsten Sinne Bigband - die auch genauso heißt: „Big & Band“.