Bockwindmühle Sargstedt ist flügellahm

Die 149 Jahre alte Windmühle in Sargstedt soll sich irgendwann wieder drehen und zu Schauzwecken Korn mahlen. Für Eigentümer Frank Martin gab es einen Rückschlag.

Am Mittwochmittag wurde mithilfe eines Spezialkrans der beschädigte Flügel der Bockwindmühle in Sargstedt demontiert. Wann er wieder montiert werden kann, ist bislang noch unklar.

Sargstedt - Mitten in der aufwendigen Sanierung der alten Bockwindmühle am Ortsrand von Sargstedt ereilt Besitzer Frank Martin das große Pech. Selbst für die winderprobte Konstruktion sind mehrere Stürme im Herbst 2021 und im Februar 2022 zu heftig, berichtet dieser Tage Frank Martin. Ein Flügel wird stark beschädigt. Damit ist das Ziel von mehreren Jahren engagierter und teurer Rekonstruktion der unter Denkmalschutz stehenden Mühle in Gefahr. Lässt der Halberstädter sich davon entmutigen?