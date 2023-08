Seit vielen Jahren wird im Rathaus Halberstadt über die Neugestaltung des Breiten Weges diskutiert. Doch wann schafft es das Projekt vom Papier in die Wirklichkeit?

Breiter Weg in Halberstadt wird wiederbelebt

Der Breite Weg im Zentrum Halberstadts soll in diesem Bereich neu belebt werden.

Halberstadt - Wie weit ist nach jahrelanger Diskussion und Planung das Projekt Umgestaltung Breiter Weg in Halberstadt vorangeschritten? Immerhin wurde das Konzept zur Entwicklung der Aufwertung des Breiten Weges bereits vor fast sechs Jahren vom Stadtrat beschlossen. Im September 2022 folgte der Ausführungsbeschluss mit dem ehrgeizigen Plan, dass der Startschuss für die Sanierung 2023 erfolgen soll.

Auf die zentrale Frage, ob die Finanzierung des Projekts steht, heißt es aus dem Hal-berstädter Rathaus: „Die Fördermittel und der Eigenanteil der Stadt stehen auf jeden Fall zur Verfügung.“ Immerhin geht es um einen Investitionsbedarf von drei Millionen Euro, davon allein 1,9 Millionen Euro Fördergeldern.

Baustart soll 2023 sein

Am Zeitplan zum Beginn der Umgestaltung habe sich nichts geändert. Eine Verspätung gibt es trotzdem. Denn noch im zurückliegenden Jahr wurde im Halberstädter Rathaus das Frühjahr 2023 als Baustart genannt. Obwohl dies nicht gehalten werden konnte, heißt es jetzt: „Noch 2023 sollen die Arbeiten zur Neugestaltung des Breiten Weges beginnen.“ Allerdings macht Holger Wegener, Sprecher der Stadtverwaltung Halberstadt, keine Angaben dazu, wann das konkret im zweiten Halbjahr der Fall sein soll.

Der erste Schritt auf den Weg dahin sei bereits Ende Juni erfolgt. „Am 30. Juni ist die Ausschreibungen des Vorhabens veröffentlicht worden. Dementsprechend warten wir nun auf die Ausschreibungsergebnisse“, so der Sprecher. Vorher könne man keine Angaben zum Beginn machen. Es gebe auch schon die ersten Bewerbungen von Firmen für die ausgeschriebenen Arbeiten. Nicht selbstverständlich, denn in den zurückliegenden Jahren hat die Kommune immer wieder Rückschläge bei Bauvorhaben hinnehmen müssen, weil es auf Grund der angespannten Lage in der Baubranche bei Ausschreibungen trotz hoch dotierter Aufträge keine Bewerbungen von Firmen gab.

Im Zentrum der anstehenden Neugestaltung des Breiten Weges steht der 210 Meter lange Abschnitt zwischen Fischmarkt (Beginn Einmündung Schuhstraße) und dem Abzweig zum Weingarten. Insgesamt eine Fläche von 4720 Quadratmetern, die völlig umgekrempelt werden soll. Das ist nicht nur allein Angelegenheit der Kreisstadt. Denn als Partner des Vorhabens sitzen die Halberstadtwerke und die Abwassergesellschaft Halberstadt mit im Boot, die Ver- und Entsorgungsleitungen erneuern werden. Hingucker auf dem neuen Breiten Weg soll laut Planungen eine Skulptur werden, die in Form eines Großspielgerätes auf Höhe der Schuhstraße platziert werden soll. Die H-förmige Konstruktion ist etwa sechs Meter hoch, von innen begehbar und als Rutsche für die Altersgruppe der Drei- bis 16-Jährigen vorgesehen.

Vor allem grün soll die Fußgängerzone werden. Geplant ist ein grüner Aktivraum - ein Park mitten in der Stadt. Insgesamt soll es 29 Neuanpflanzungen von zehn verschiedenen Baumarten geben, darunter neun Linden. Außerdem sind etwa 670 Quadratmeter Rasenflächen und 1000 Quadratmeter Sträucher vorgesehen. Bewässert wird das Grün von einem sensorgesteuerten Bewässerungssystem, das wiederum bezieht das Nass aus einem 44 Kubikmeter großen unterirdischen Tank, der Regenwasser sammelt. Des Weiteren ist ein Spielpunkt Wasser vorgesehen, die Errichtung von Trampolinen, Pergolas, Bänken, Hockern, Liegen und ein Beleuchtungskonzept, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Integriert sind die beiden Eiscafés mit den Außenbereichen.

Überlebt hat sich die heutige Gestaltung und das Aussehen des Breiten Weges im Herzen Halberstadts. Vor fast 40 Jahren geplant und gebaut passt die Fußgängerzone nicht mehr ins Stadtbild und nicht ins Lebensgefühl der Halberstädter und Gäste der Stadt. Außerdem gibt es großflächige Schäden an den dort verlegten Betonplatten. Das Resultat ist für jeden fast täglich erlebbar. Außer an den Wochenmarkttagen ist das Areal tot, viele verwaiste Ladengeschäfte prägen die Fußgängerzone. Das soll sich mit der Neugestaltung des Bereiches zwischen Schuhstraße und Weingarten ändern, so das Konzept der Stadt.

Dauerbrenner seit Jahren

Die Neugestaltung des Breiten Weges im Zentrums Halberstadts ist seit langem ein Dauerbrenner. Ideen und Pläne, wie man der Fußgängermeile ein neues und wesentlich attraktiveres Gesicht geben könnte, gab es in den zurückliegenden drei Jahrzehnten viele. Allerdings blieben alle bis heute Papiertiger. Der Grund: Es fehlte immer das Geld, um die Pläne umzusetzen.

Der Finanzbedarf für die Neugestaltung der Fußgängerzone im Herzen Halberstadts liegt jetzt immerhin bei drei Millionen Euro. Geld, das die Stadt nicht in der Portokasse hat und daher auf eine kräftige Zuwendung in Form von Fördergeld angewiesen ist. Ob die zur Verfügung stehenden Gelder nun auch ausreichen, um die Arbeiten wie geplant 2025 fertigstellen zu können, ist derzeit noch unklar.

In den vergangenen Jahren stiegen die Baupreise um bis zu 20 Prozent. „Erst nach Sichtung der Angebote können wir sagen, ob es passt“, sagt Holger Wegener.