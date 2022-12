Bundesweiter Warntag: Kein Alarm in Halberstadt - Sirenen vergebens gesucht

In der Kernstadt Halberstadt gibt es keine Sirenen mehr. Sie wurden alle abgebaut.

Halberstadt - Ein vielstimmiges Konzert soll am heutigen Donnerstag, 8. Dezember, um Punkt 11 Uhr stattfinden. Nicht zur Unterhaltung, sondern zur Probe-Warnung der Bürger. Bundesweit sollen heute die Sirenen anlässlich des Warntages heulen, zusätzlich werden alle zur Verfügung stehenden Warn-Apps ausgelöst und erstmals sollen alle Handy-Nutzer eine Warn-SMS erhalten. Warum es in Halberstadt zumindest akustisch still bleibt und kein Heulen zu hören sein wird, erklärt Thomas Dittmer von der Halberstädter Feuerwehr.