Beschwerde bei Wohnungsgenossenschaft Pfusch am Bau? Plattenbau-Bewohner in Wernigerode klagt über Mängel nach Badsanierung

Nach der Sanierung ist vor dem Ärger: Ein Bewohner eines Plattenbau-Blocks in Wernigerode beklagt massive Mängel in seinem frisch renovierten Bad. Was genau nicht funktioniert und wie die Wohnungsgenossenschaft auf die Vorwürfe reagiert.