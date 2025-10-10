Sie sollte schon längst vorhanden sein, die Anbindung des Global Parts Center von Daimler Truck in Halberstadt an das öffentliche Nahverkehrsnetz. Doch die für August versprochene Buslinie ist noch immer nicht im Einsatz. Ein neuer Termin ist gesetzt.

Warten auf die Anbindung von Daimler Truck in Halberstadt: Busse der Halberstädter Verkehrsgesellschaft HVG sollen demnächst bis ins Industriegebiet Ost fahren.

Halberstadt. - Mehrere Hundert neue Arbeitsplätze entstehen im Industriegebiet Ost in Halberstadt. Allein bei Daimler Truck sollen es im ersten Ausbau 450 neue Jobs sein, die Schweizer Firma Siga schafft weitere knapp 100. Seit August sollte der Bereich eigentlich schon an den öffentlichen Nahverkehr Halberstadts angeschlossen sein. Eigentlich.