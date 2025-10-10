weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Ursache noch nicht bekannt: Stromausfall in Wolmirstedt: Süden betroffen - eine Schule blieb zu

Im Wolmirstedter Süden fiel am Freitagfrüh, 10. Oktober, gegen etwa 4.30 Uhr der Strom aus. Ab etwa 8.30 Uhr waren alle Stationen wieder am Netz. Was ist passiert?

Von Gudrun Billowie Aktualisiert: 10.10.2025, 13:53
Liegt der Fehler in einem Leitungsstück in der Gipfelstraße? Das ist noch nicht bekannt, aber dort erfolgen Erdarbeiten.
Liegt der Fehler in einem Leitungsstück in der Gipfelstraße? Das ist noch nicht bekannt, aber dort erfolgen Erdarbeiten. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Der betroffene Bereich bildet eine Art Ring, der sich vorm Gymnasium über das Klärwerk, die Samsweger Straße und das kleine Umspannwerk am Lindhorster Weg zieht. Betroffen waren unter anderem die Innenstadt, der Bereich Obstgarten und das Quetchen sowie die Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Schule.