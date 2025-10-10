Im Wolmirstedter Süden fiel am Freitagfrüh, 10. Oktober, gegen etwa 4.30 Uhr der Strom aus. Ab etwa 8.30 Uhr waren alle Stationen wieder am Netz. Was ist passiert?

Stromausfall in Wolmirstedt: Süden betroffen - eine Schule blieb zu

Liegt der Fehler in einem Leitungsstück in der Gipfelstraße? Das ist noch nicht bekannt, aber dort erfolgen Erdarbeiten.

Wolmirstedt. - Der betroffene Bereich bildet eine Art Ring, der sich vorm Gymnasium über das Klärwerk, die Samsweger Straße und das kleine Umspannwerk am Lindhorster Weg zieht. Betroffen waren unter anderem die Innenstadt, der Bereich Obstgarten und das Quetchen sowie die Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Schule.