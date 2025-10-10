Ursache noch nicht bekannt Stromausfall in Wolmirstedt: Süden betroffen - eine Schule blieb zu
Im Wolmirstedter Süden fiel am Freitagfrüh, 10. Oktober, gegen etwa 4.30 Uhr der Strom aus. Ab etwa 8.30 Uhr waren alle Stationen wieder am Netz. Was ist passiert?
Aktualisiert: 10.10.2025, 13:53
Wolmirstedt. - Der betroffene Bereich bildet eine Art Ring, der sich vorm Gymnasium über das Klärwerk, die Samsweger Straße und das kleine Umspannwerk am Lindhorster Weg zieht. Betroffen waren unter anderem die Innenstadt, der Bereich Obstgarten und das Quetchen sowie die Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Schule.