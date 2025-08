Urlaub im Harz Camping in Halberstadt: Warum der Platz am See immer beliebter wird

Camping boomt – und Halberstadt ist mittendrin. Auf dem Campingplatz am See treffen sich Dauercamper, Familien und junge Abenteurer, die Ruhe und Gemeinschaft suchen. Was den Platz so besonders macht und warum Gäste immer wiederkommen.