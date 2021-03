Die Aktiven der Freiwilligen-Agentur des Diakonischen Werkes können wegen der Einschränkungen in der Pandemie kaum tätig werden.

Halberstadt l Monika Philipp ist eine von mehr als 20 und sie ist eine, die schon lange dabei ist. Monika Philipp ist eine der Ehrenamtlichen, die als Familien- und Seniorenbegleiterinnen der Freiwilligen-Agentur des Diakonisches Werkes Halberstadt unterwegs sind.



Wie ihre Mitstreiter, kann auch sie aktuell kaum ihrer Tätigkeit nachgehen. Das spüren natürlich auch jene, die dieses besondere Hilfsangebot nutzen. Nur eine Art Nothilfe war unter den derzeitigen Einschränkungen möglich.



Eine hilfreiche Tasche

„Das war und ist für uns alle eine schwere Zeit, weil die Besuchsdienste wegen der Infektionsgefahr eingestellt wurden“, berichtet Monika Philipp. Seit 2003 ist sie als Freiwillige im Einsatz, unterstützt vor allem ältere Menschen im Alltag, hat Zeit für ein Gespräch.



Die nimmt sie sich auch jetzt, wo der Besuch im häuslichen Umfeld fast unmöglich ist. Aber dafür nutzt sie jetzt mehr das Telefon, um im Kontakt mit denen zu bleiben, die sonst persönlich aufsie sucht und betreut. So erfährt sie, wenn Not am Mann ist und sie unbedingt aktiv werden muss.



Normaler Ablauf - Fehlanzeige

Die aktuellen kleinen Lockerungen machen das nun wieder etwas einfacher, dennoch ist der normale Arbeitsablauf, auf den Freiwillige wie Hilfesuchende hoffen, wohl noch für eine längere Zeit nicht in Sicht.



Weil es nach wie vor ein hohes Ansteckungsrisiko gibt, hat die Freiwilligen-Agentur des Diakonischen Werkes Taschen gepackt. Vor Kurzem überreichte ihr Ina Blessinger die blaue Diakonie-Tasche, vollgepackt mit persönlicher Schutzausstattung für die Einsätze: Schutzmasken, Desinfektionsmittel und Handschuhe finden sich darin.



Förderung

„Die Taschen sind ein kleines Dankeschön für das Durchhalten in der Zeit der Kontaktbeschränkungen“, sagt Claudia Neumann, Pressesprecherin des Diakonischen Werkes. Angeschafft werden konnten diese dank einer Förderung der Diakonie Mitteldeutschland.



Die Freiwilligen-Agentur Nordharz des Diakonischen Werks Halberstadt hat sich der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements verschrieben – als Ansprechpartner für Organisationen, Einrichtungen und Vereine, die Freiwillige zur Unterstützung ihrer Angebote suchen ebenso wie für Menschen, die sich freiwillig in der Region engagieren wollen.



Bunter Strauß an Einsätzen

Die angebotenen Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. So sind Freiwillige in Kindergärten, im begleitenden Dienst von stationären Pflegeeinrichtungen ebenso unterwegs wie als Betreuungs- oder Hauswirtschaftshelfer.



Doch auch in Bibliotheken, in der Bahnhofsmission, in der Migrationsarbeit oder in kulturellen Einrichtungen wie dem Nordharzer Städtebundtheater sind die Ehrenamtlichen aktiv. Kirchenführer oder Besucherbetreuer für Kirchengemeinden werden ebenso vermittelt wie Besuchsdienste für Demenzkranke im Ameos-Klinikum. Zu den Angeboten der Freiwilligen-Agentur gehört außerdem ein integratives Nähcafé.



Betreuung

„Im privaten Bereich werden Freiwillige zur Unterstützung in der Nachbarschaftshilfe, zur Entlastung von pflegenden Angehörigen sowie als Familienpaten eingesetzt“, erklärt Claudia Neumann. Einsatzmöglichkeiten innerhalb des Bundesfreiwilligendienstes gehören ebenfalls zum bunten Angebotsstrauß der Agentur.



In den Kontaktbüros gibt es ausführlichere Informationen. „Gemeinsam werden passgerechte Einrichtungen und Aufgaben gesucht. Während der Einsätze werden die Freiwilligen von den Fachkräften pädagogisch betreut und erhalten regelmäßig kostenfreie Fortbildungen“, so Neumann weiter.