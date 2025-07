Protestschreiben mit der E-Mail-Adresse von Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris wurden an der Absperrung des Elberadwegs angebracht.

Magdeburg. - „Die Situation für Rad- und Fußverkehr findet ihr scheiße? Schreibt eine E-Mail und fordert eine Umleitung direkt am Schleinufer.“ Diese Schilder wurden jetzt von Unbekannten an der Absperrung des Elberadwegs in der Magdeburger Innenstadt angebracht.