Corona: Im Harzkreis schnellen die Zahlen nach oben

Halberstadt/Wernigerode - Die vierte Corona-Welle, die Experten bundesweit für den Herbst prophezeit haben, hat auch den Harzkreis längst erreicht. Seit Tagen meldet das Gesundheitsamt täglich Neuinfektionen im zweistelligen Bereich. Zuletzt wurden am Mittwoch, 13. Oktober, kreisweit 34 neue Covid-Fälle binnen 24 Stunden publik. An den Tagen davor lagen die Werte bei 13 am Dienstag (12. Oktober), 32 am Montag (11. Oktober) sowie 15 am Freitag (8. Oktober) voriger Woche. Die Inzidenz hat einschließlich Dienstag mit 50,16 erstmals seit Wochen wieder den Wert 50 überschritten, Tendenz steigend. Besonders alarmierend: Die Gesamtzahl von Infektionen liegt im Monat September mit kreisweit 225 um ein Vielfaches höher als im September 2020. Damals hatte das Kreis-Gesundheitsamt eingangs der kalten Jahreszeit binnen Monatsfrist lediglich zehn Covid-Infektionen registriert (siehe Grafik). Ist diese Entwicklung der Anfang einer neuen, extremen Infektionswelle im Harzkreis?