Wie reagieren die Tourist-Informationen in Halberstadt und Wernigerode auf die Corona-Krise? Harz-Souvenirs weden im Online-Shop angeboten.

Halberstadt/Wernigerode (vs/dl) l Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Schritte. Das hat sich das Team der Tourist-Information Halberstadt gedacht. Obwohl das Büro derzeit aufgrund der aktuellen Vorkehrungen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie geschlossen sein muss, wird trotzdem versucht, Kunden maximalen Service anzubieten. Damit ziehen die Halberstädter mit Wernigerode gleich.

Seit Mittwoch, 1. April, können die Bewohner der Kreisstadt und deren Gäste ihre Lieblings-Produkte mit Halberstadt-Label online bestellen. „Uns erreichten täglich Anfragen, ob wir dies für unsere treuen Kunden ermöglichen können“, berichtet Christiane Strohschneider, die Leiterin der Tourist-Information Halberstadt. „Also haben wir kurzerhand ein paar schöne Geschenksets zusammengestellt und einen kleinen Online-Shop auf unserer Website eingerichtet.“

Dort können die Besucher jetzt zwischen sieben Geschenkboxen, wie beispielsweise den Paketen „Halberstädter Herren“, „Wanderlust“ oder „Gemütliche Auszeit in Halberstadt“ wählen. Bezahlt wird laut Christiane Strohschneider per Überweisung mit anschließendem Versand oder in bar bei Abholung der georderten Päckchen an der Tourist-Information. So können die Osternester auch in diesen ungewöhnlichen Zeiten mit Halberstädter Schätzen gefüllt werden.

Von Schirm bis Wanderkarte

Auch die Kollegen von der der Wernigerode-Tourismus GmbH (WTG) verfahren nach diesem Muster. Sie offerieren, wie Geschäftsführerin Erdmute Clemens berichtet, diverse Produkte aus dem Shopbereich schon länger auf der WTG-Internetseite – angefangen bei Schirmen über Hexenaufkleber bis hin zu Wanderkarten und -büchern.

„Wir registrieren aktuell allerdings eine steigende Nachfrage“, berichtet die WTG-Chefin. Besonders hoch im Kurs stünden dabei die beliebten Wanderpässe, in denen die Stempel der Harzer Wandernadel gesammelt werden können. Jene Pässe würden im Moment verstärkt von Käufern aus der Harzregion abgefragt. Was klare Rückschlüsse zulasse: Da externe Wanderfreunde aus anderen Bundesländern aktuell nicht mehr zu touristischen Zwecken nach Sachsen-Anhalt einreisen dürfen, nehmen verstärkt Einheimische die Offerten in der freien Natur wahr. Das deckt sich mit den Beobachtungen in den Harzer Wäldern.

Buchungsanfragen für Sommer und Herbst

Zudem, so Erdmute Clemens, sei auch verstärkt zu beobachten, dass sich die Kunden via Online-Shop mit Info- und Kartenmaterial für künftige Harzreisen ausrüsten. Und: „Es gibt auch schon reichlich Buchungsanfragen für Sommer und Herbst sowie Umbuchungen aus dem jetzigen Zeitraum in dieses Zeitfenster.“

Wobei die Kunden dabei kein Risiko eingehen, wie die WTG-Chefin meint. Würden die Beschränkungen aufgehoben, stehe dem Urlaub nichts entgegen. Blieben sie fortbestehen, könnten die Kunden kostenfrei stornieren.