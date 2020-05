USA, Atlanta: Diese vom Center for Disease Control and Prevention (CDC) erstellte Illustration zeigt den neuartigen Coronavirus 2019-nCoV. Foto: Center for Disease Control/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

In der Zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber (Zast) im Landkreis Harz wurde ein neuer Corona-Fall bestätigt.

Halberstadt (vs) l In der Zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber (Zast) in Halberstadt ist ein neuer Corona-Fall dazugekommen. Damit meldet das Gesundheitsamt dort 136 bestätigte Infektionen. Die betroffene Person und die ermittelten Kontaktpersonen sind unter Quarantäne gestellt. In den vergangenen Tagen haben sich mehr als 50 Asylbewerber freiwillig testen lassen, dabei wurde nun eine Person als positiv gemeldet. Am Donnerstag erfolgten weitere freiwillige Testungen mit mehr als 100 Asylbewerbern.

Für den Landkreises Harz (ohne Zast) meldet das Gesundheitsamt erneut keine neue Coronafälle. Damit bleibt es bei der Gesamtzahl von 119 Fällen. (Stand: 14. Mai, 14 Uhr)

Für den Landkreis Harz ergeben sich in Summe 255 laborbestätigte Fälle. Als Kontaktfälle (epidemiologische Bestätigung) zählt das Gesundheitsamt aktuell 22 Fälle. Von der Gesamtzahl der positiv getesteten Personen im Kreisgebiet gelten nach Schätzungen des Gesundheitsamtes 124 Personen als genesen (Hinweis: Angaben zur Genesung sind nicht meldepflichtig).

Somit ergibt sich für das Kreisgebiet (ohne Zast) folgende Verteilung der Fälle (einschließlich Kontaktfälle):

Ballenstedt 12 Fälle

Blankenburg 7 Fälle

Falkenstein/Harz 2 Fälle

Halberstadt 14 Fälle

Harzgerode 4 Fälle

Huy 1 Fall

Ilsenburg 10 Fälle

Nordharz 13 Fälle

Oberharz am Brocken 7 Fälle

Osterwieck 10 Fälle

Quedlinburg 17 Fälle

Thale 16 Fälle

Wernigerode 19 Fälle

Vorharz 9 Fälle

In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 97 Personen.