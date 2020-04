In Halberstadt hat die Polizei am Sonntag eine Corona-Party aufgelöst. Für eine Person nicht das erste Mal.

Halberstadt (vs) l Am Sonntag (19. April) leitete die Polizei insgesamt sieben Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ein, da sich mehrere Personen gegen 16 Uhr unterhalb der Jahnwiese in Halberstadt aufhielten und auf Picknickdecken sitzend Alkohol und diverse Lebensmittel konsumierten.

Gegen einen der Beteiligten wurde bereits in der Vergangenheit ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.