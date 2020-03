Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen damit begonnen, das Gelände der Zast in Halberstadt großräumig abzuriegeln. Polizeibeamte haben die Zufahrtsstraße zu der früheren DDR-Grenztruppenkaserne, die im Hintergrund zu erkennen ist, komplett gesperrt. Foto: Sabine Scholz

Ein früherer Bewohner der Zast in Halberstadt ist positiv auf Corona getestet worden. Die Polizei hat das Lager am Stadtrand abgeriegelt.

Halberstadt l Die Zentrale Erst-Anlaufstelle für Asylbewerber des Landes Sachsen-Anhalt (Zast) in Halberstadt steht ab sofort aufgrund eines Corona-Positivbefundes für zwei Wochen unter Quarantäne. Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen damit begonnen, das Lager am Stadtrand der Harzer Kreisstadt komplett abzuriegeln. Die Zufahrtsstraße zu der früheren Kaserne der DDR-Grenztruppen ist weiträumig abgesperrt. Polizeibeamte stoppen jeglichen Fahrzeugverkehr zur Zast.

848 Bewohner betroffen

Nach Angaben einer Sprecherin des Landesverwaltungsamtes in Halle sind 848 Bewohner der Zast von der Quarantänesperrung betroffen. Sie müssen nach Informationen der Volksstimme nun für zwei Wochen in der Anlage bleiben. Neuzugänge würden in Ausweichobjekten - beispielsweise in Magdeburg - untergebracht.

Mann stammt aus Kamerun

Bei dem jetzt positiv gesteteten Asylbewerber handelt es sich nach Angaben einer Behördensprecherin um einen 27 Jahre alten Mann aus Kamerun. Er habe seit 18 Monaten in der Zast gelebt und wurde vor zwei Tagen nach Halle velegt. Dort erfolgte offenbar routinemäßig ein Test auf eine Corona-Infektion. Das positive Testergebnis wurde am späten Donnerstagnachmittag bekannt. Anschließend liefen behördenintern die Vorbereitungen für die Quarantänesperrung an.

Am Freitagmorgen begann die Polizei gegen 4.30 Uhr mit der Absperrung der Zast. Parallel dazu würden die Bewohner über die Quarantäne informiert. Zudem sei die Suche nach direkten Kontaktpersonen des infizierten Mannes angelaufen. Dabei würden auch rund 100 Mitarbeiter der Zast überprüft.