Coronavirus: Das Gesundheitsamt des Landkreises Harz meldet 21 neue Corona-Infektionen im Harzkreis.

Halberstadt (vs) l Das Gesundheitsamt des Landkreises Harz meldet 21 neue Corona-Infektionen im Harzkreis. (Stand: 25. Januar, 12 Uhr) Zudem wurde dem Gesundheitsamt ein weiterer Todesfall gemeldet.

Ein Mann im Alter von 63 Jahren, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist verstorben. Die Zahl der im Landkreis Verstorbenen im Zusammenhang mit Covid-19 steigt damit auf 137.

Verteilung der Neuinfektionen

Die Corona-Neuinfektionen betreffen eine Person aus Ballenstedt, eine Person aus Blankenburg, eine Person aus der Stadt Falkenstein/Harz, eine Personen aus Halberstadt, fünf Personen aus der Gemeinde Huy, eine Person aus der Stadt Oberharz am Brocken, sieben Personen aus Quedlinburg, zwei Personen aus Thale, eine Person aus Wernigerode und eine Person aus der ZASt.

Sieben-Tage-Inzidenz

Im Landkreis Harz sind damit seit Ausbruch der Corona-Pandemie insgesamt 4032 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Aktuell gibt es 512 Fälle an Covid-19-Erkrankungen. Die Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage (378) pro 100.000 Einwohner beträgt aktuell 177,21. Aktuell befinden sich 1124 Personen in Quarantäne.

Infektionen am Wochenende

Am Wochenende meldet das Gesundheitsamt 60 Neuinfektionen am Samstag und 54 am Sonntag.

