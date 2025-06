Feministischer Indie-Pop trifft auf Symphonieorchester: Mit ihrem Crossover-Konzert haben das Trio Blond und die Robert-Schumann-Philharmonie Tausende Zuhörer auf den Chemnitzer Theaterplatz gelockt. Von einem „magischen Moment“ sprach Sängerin Nina Kummer. Denn sowohl für die Chemnitzer Band als auch für das Orchester war das Konzert vor historischer Kulisse ein Heimspiel. Doch hatte es die Philharmonie oft schwer, akustisch gegen das Power-Trio anzukommen. Gespielt wurden vor allem Lieder des neuen Blond-Albums wie „Girl Boss“, „Geile Bitch“ und „so hot“.

Festival als Teil des Kulturhauptstadtprogramms

Chemnitz trägt dieses Jahr den Titel Kulturhauptstadt Europas. Das „Kosmos“-Festival ist dabei einer der Höhepunkte. Es versteht sich als Demokratie-Festival und bietet neben Konzerten mit Bands wie Juli, Deine Freunde und Team Scheisse auch Workshops, sportliche Angebote und Diskussionsrunden. Die Veranstalter sprechen von rund 300 Programmpunkten an drei Tagen. Das Festival geht auf das Konzert #wirsindmehr nach rechtsextremen Ausschreitungen 2018 zurück. Voriges Jahr lockte es an nur einem Tag 70.000 Menschen an.

Dieses Jahr erstreckt sich das Festival über das ganze Wochenende. Dazu werden erneut zehntausende Besucher erwartet. Zentrum ist das Areal rund um den Schlossteich, es gibt aber auch zahlreiche Satellitenstandorte über die Stadt verteilt. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei, wegen der begrenzten Kapazität gab es aber für das Konzert am Freitagabend vorab Tickets - weit mehr als 4.000 Tickets an der Zahl. Sie waren nach Angaben der Veranstalter nach nur zwei Stunden vergriffen. Doch auch außerhalb des abgesperrten Geländes versammelten sich rund um den Theaterplatz viele Zuhörer.

Kraftklub und Nura ebenfalls auf der Bühne

Die Band Blond gibt es seit 2011. Jüngst hat das Trio bestehend aus den Schwestern Nina und Lotta Kummer sowie Johann Bonitz ihr drittes Studioalbum „Ich träum doch nur von Liebe“ herausgebracht. Beim Konzert zum „Kosmos“ hatten sie einige Überraschungen parat. So kam nicht nur die Gruppe Power Plush mit auf die Bühne. Auch die Rapperin Nura bot den Zuhörern mit Unterstützung des Orchesters ihr Lied „Sag mir ist das fair“. Einen Blitzbesuch absolvierte auch Kraftklub, die ihr neues Lied „Schief in jedem Chor“ sangen - wie schon jüngst bei ihren Spontanauftritten am Chemnitzer Schauspielhaus und dem Festival Rock am Ring.

Beim „Kosmos“-Festival zu erleben sind dieses Wochenende auch Sportler auf etlichen Slacklines, die mit einer Länge von mehr als 1,1 Kilometern in der Stadt gespannt sind - etwa an der Schlosskirche sowie zwischen dem Kletterzentrum am Konkordia-Park und der Ermafa-Passage.

Während des Festivals sind in der Stadt zahlreiche Straßen gesperrt. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Parkplätzen und Parkhäusern in der Innenstadt und der erwarteten Verkehrsbeeinträchtigungen werde empfohlen, Busse und Bahnen für die An- und Abreise zu nutzen, informierte die Stadtverwaltung. Auf etlichen Linien wird dazu das Angebot ausgeweitet.