Das Interesse von Unternehmen, sich in Halberstadt anzusiedeln, ist weiterhin groß. Im Mai soll im Industriegebiet Ost der Spatenstich für den Bau eines weiteren neuen Werks erfolgen.

Nach Daimler-Truck-Ansiedlung: In Halberstadt entstehen weitere 100 neue Jobs

In Nachbarschaft der Großbaustelle für das neue Logistikzentrum von Daimler Truck in Halberstadts Osten, hier ein Foto vom Februar, beginnen im Mai Arbeiten für eine weitere Firmenansiedlung.

Halberstadt. - In Sichtweite zur aktuell größten Baustelle in Halberstadt, dem Bau des Global Parts Center von Daimler Truck im Osten der Stadt, soll in wenigen Wochen eine neue Baustelle entstehen.