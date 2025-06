Daimler Truck in Halberstadt: Sommermohn mit Baustelle

Blick auf das 40 Meter hohe Hochregal auf dem Areal des Global Parts Center von Daimler Truck in Halberstadt.

Halberstadt. - Im Vordergrund sind Mohnblumen zu sehen, die ein Feld im Osten Halberstadts säumen. Dahinter erhebt sich das 40 Meter hohe Hochregallager des neuen Global Parts Center von Daimler Truck in Halberstadt.

In den riesigen Hallen hat die Einlagerung von Ersatzteilen für Mercedes-Benz- und Fuso-Lkw begonnen. Ab Anfang 2026 sollen von Halberstadt aus die Ersatzteile in alle Welt verschickt werden.

Stufenweise Inbetriebnahme beim Global Parts Center von Daimler Truck in Halberstadt

Die Sorge, dass der An- und Abtransport „chaotische Zustände“ auf der B81 verursachen könne, teilen die Verantwortlichen bei Daimler Truck nicht. „Es wird nach Fertigstellung der Baustelle nicht mehr Lkw-Verkehr geben als jetzt schon mit den Baufahrzeugen. Die werden weniger, dafür kommen jetzt nach und nach Logistik-Trucks“, sagt Klaus Heinrich, bei Daimler Truck Projektverantwortlicher für den Bau des Logistikzentrums.

Mitte Juli soll das Global Parts Center offiziell eröffnet werden, auch wenn es bis dahin noch nicht zu 100 Prozent in Betrieb sein wird. Der wird stufenweise aufgenommen, so wie der Innenausbau der riesigen, je 600 Meter langen Hallen voranschreitet. Rund 500 Arbeitsplätze werden in der ersten Ausbaustufe entstehen. Daimler Truck investiert hier eine halbe Milliarde Euro.