Von katastrophalen Zuständen bei ihrer Heimfahrt in die Ortsteile rund um Osterwieck und Huy berichten immer wieder Fahrschüler aus Dardesheim im Harzkreis. Was die dortige Thomas-Mann-Schule und die Harzer Verkehrsbetriebe gegen das Bus-Chaos vorschlagen.

Dardesheim. - Wenn die Schulglocke zum Unterrichtsschluss an der Sekundarschule in Dardesheim läutet, haben die drei Mädchen aus der fünften Klasse ein mulmiges Gefühl, wie sie sagen. Grund dafür sei die anstehende Heimfahrt. Drängeleien und Beleidigungen seien an der Tagesordnung. Seit Jahren komme es vor, dass Schüler es nicht mehr in die oft brechend vollen Busse schaffen und eine Stunde warten müssen.